На границах Севастополя начинают работу блокпосты для проверки QR-кодов

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Блокпосты для проверки QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, открыли на границе Севастополя в Крыму.
На границах Севастополя начинают работу блокпосты для проверки QR-кодов
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Пункты контроля будут работать с 00:00 часов 30 октября и до 24:00 часов 7 ноября. Кроме проверки соответствующих документов также будет проводиться термометрия и по согласию человека, он будет направляться в ближайшее медицинское учреждение, если у него повышенная температура», — приводит РИА Новости слова заместителя директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского.

29 октября на трассах на въезде в Севастополь начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Начало их работы назначено на 30 октября.

Губернатор Михаил Развожаев заявил, что работу блокпостов, установленных на въезде в Севастополь для проверки QR-кодов, продлевать по окончании нерабочих дней не будут.

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