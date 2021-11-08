В Подмосковье рассказали об организации горячего питания для младшеклассников в 2022 году

Власти Московской области направят более 4 млрд рублей на горячее питание для учеников младших классов в 2022 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

Около половины средств поступит из регионального бюджета, остальное — из федерального.

«Выделить средства — только часть задачи. Очень важно правильно организовать горячее питание, чтобы оно было вкусным, качественным и полезным», — сказал спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов.

По его словам, депутаты уделяли и будут уделять самое пристальное внимание контролю качества питания в школах, передаёт телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в Иркутской области продлили каникулы в школах из-за ситуации с COVID-19.