В Иркутской области продлили каникулы в школах из-за ситуации с COVID-19

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил о продлении каникул для школьников региона ещё на неделю.

«Мы вынуждены ещё на неделю продлить каникулы для школьников» — написал он в своём Instagram-аккаунте.

Продление коснётся учащихся Иркутска, Ангарского городского округа, Братска, Свирска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Усть-Илимска и Жигаловского района, а также посёлков Новонукутский и Усть-Ордынский.

По словам губернатора, частным учебным заведениям в этих районах также рекомендовано продлить каникулы до 14 ноября.

Учащиеся средних профессиональных учебных заведений и учреждений допобразования на этих территориях переводятся на дистанционное обучение.

Ранее правительство Камчатского края объявило о продлении действия системы QR-кодов для посещения объектов общепита и культуры до конца ноября

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