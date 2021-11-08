В Минсельхозе России намерены отменить пошлину на импорт мяса

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Министерство сельского хозяйства России обратилось в правительство с предложением обнулить пошлину на импорт в страну замороженной говядины и свинины в рамках квоты в 200 тыс. т для каждого вида. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо министерства в аппарат правительства от 1 ноября.

Предполагается, что такая мера поможет уменьшить растущие цены на мясо и стабилизировать их.

В настоящее время за ввоз зарубежной продукции компании платят сбор 15 и 25% за говядину и свинину соответственно.

Как пишет издание, так как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) изменил сетку тарифных преференций, с октября импортёры говядины при въезде в Россию потеряли шанс получить скидку на пошлину (минимум 15%).

Без неё продукция подорожает для страны примерно на 4% в сравнении с ценой на импорт из дальних стран.

Помимо того, России может не хватить своих ресурсов для обеспечения потребностей в свинине, так как ранее её производство сократилось из-за вспышек африканской чумы свиней в некоторых регионах.

«Предложенные Минсельхозом меры помогут притормозить рост цен», — отметил председатель правления Мясного Союза России Мушег Мамиконян.

Ранее Минсельхоз сообщил о мерах по стабилизации цен на мясную продукцию в России.

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