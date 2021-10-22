Минсельхоз сообщил о мерах по стабилизации цен на мясную продукцию в России

Правительство предприняло ряд мер для стабилизации цен на мясную продукцию, говорится в сообщении Минсельхоза.

Как пишет ТАСС, в ведомстве отметили, что в текущем году была введена «плавающая» экспортная пошлина на зерно, на год продлён импорт основной кормовой составляющей — сои и соевого шрота.

Помимо этого, животноводам доступны льготные «короткие» кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот.

Также в 2021 году животноводческим предприятиям дополнительно будет направлено 10 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на ритейлеров и производителей сообщила, что крупнейшие компании переработчики мяса уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию с конца октября — начала ноября этого года.

Отмечается, что рост цен на продукцию составит от 7 до 20%.

Также вице-премьер Александр Новак сообщил, что напряжённая ситуация на рынке газа ведёт к закрытию и остановке многих смежных производств, в том числе производителей удобрений, что приводит к удорожанию их продукции и создаёт риск нового витка роста цен на сельхозпродукцию.