Новак заявил о возможных рисках роста цен на сельхозпродукцию

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Напряжённая ситуация на рынке газа ведёт к закрытию и остановке многих смежных производств, в том числе производителей удобрений, что приводит к удорожанию их продукции и создаёт риск нового витка роста цен на сельхозпродукцию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
Новак заявил о возможных рисках роста цен на сельхозпродукцию
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

По словам Новака, в результате и роста цен, и сокращения в целом производства удобрений возникают риски нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию. 

«Возникают уже проблемы и в производстве продуктов питания, особенно в тепличном хозяйстве, где высокий рост цен не позволяет иметь экономику производства овощей», — отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что есть риски роста цен также и на тепличные помидоры и огурцы.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что меры правительства по сдерживанию цен на продукты оказались эффективными, но нужен дополнительный комплекс решений, который стабилизирует ситуацию в долгосрочной перспективе. 

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