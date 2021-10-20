Новак заявил о возможных рисках роста цен на сельхозпродукцию

Напряжённая ситуация на рынке газа ведёт к закрытию и остановке многих смежных производств, в том числе производителей удобрений, что приводит к удорожанию их продукции и создаёт риск нового витка роста цен на сельхозпродукцию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

По словам Новака, в результате и роста цен, и сокращения в целом производства удобрений возникают риски нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию.

«Возникают уже проблемы и в производстве продуктов питания, особенно в тепличном хозяйстве, где высокий рост цен не позволяет иметь экономику производства овощей», — отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что есть риски роста цен также и на тепличные помидоры и огурцы.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что меры правительства по сдерживанию цен на продукты оказались эффективными, но нужен дополнительный комплекс решений, который стабилизирует ситуацию в долгосрочной перспективе.