Новак заявил о возможных рисках роста цен на сельхозпродукцию
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- РИА Новости
По словам Новака, в результате и роста цен, и сокращения в целом производства удобрений возникают риски нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию.
«Возникают уже проблемы и в производстве продуктов питания, особенно в тепличном хозяйстве, где высокий рост цен не позволяет иметь экономику производства овощей», — отметил вице-премьер.
Он подчеркнул, что есть риски роста цен также и на тепличные помидоры и огурцы.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что меры правительства по сдерживанию цен на продукты оказались эффективными, но нужен дополнительный комплекс решений, который стабилизирует ситуацию в долгосрочной перспективе.