Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птицы

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Профессор школы финансов ВШЭ Иван Родионов заявил, что цены на мясо птицы необходимо заморозить в России.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птицы
  • РИА Новости

Как передаёт «ПолитЭксперт», об этом Родионов сказал в эфире медиагруппы «Патриот».

По его словам, текущая стоимость продукции в размере 145 рублей за 1 кг считается достаточно высокой.

«Конечно, птицы связаны с импортом корма, но 145 рублей за килограмм продукции — это повышенная цена», — добавил финансист.

Если отечественные трейдеры могут продавать товар по такой высокой цене сейчас, то они смогут реализовывать по ней продукцию и через полгода, резюмировал Родионов.

Ранее Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук, профессор, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птицы и яйца.

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