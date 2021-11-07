Суд арестовал третьего обвиняемого в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве
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- РИА Новости
«Суд избрал в отношении 21-летнего обвиняемого в покушении на убийство в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2022 года», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее в СК сообщали, что четверым участникам нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.
Подробности происшествия — в материале RT.