Суд арестовал третьего обвиняемого в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве

Суд принял решение арестовать до 5 января 2022 года третьего из четырёх обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«Суд избрал в отношении 21-летнего обвиняемого в покушении на убийство в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2022 года», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в СК сообщали, что четверым участникам нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.

Подробности происшествия — в материале RT.