В московское МВД доставили подростка, сбившего на электросамокате пожилую женщину

Сотрудники полиции доставили в МВД Москвы подростка, сбившего в центре столицы на электросамокате пожилую женщину.

Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции подросток 2008 года рождения, управлявший электросамокатом в момент инцидента. В настоящее время сотрудниками полиции проводится опрос несовершеннолетнего и его родителей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что теперь решается вопрос об привлечении родителей подростка к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что на Манежной площади в Москве подросток на электросамокате сбил пенсионерку. Виновник скрылся с места происшествия. Первую помощь 77-летней женщине оказали сотрудники Росгвардии.

Пострадавшую увезли в больницу с переломом плеча и травмой головы.

В октябре стало известно, что МВД и Министерство транспорта России предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.