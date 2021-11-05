В России более чем на 50% за год выросло число ДТП с участием электросамокатов

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За девять месяцев 2021 года в России произошло свыше 400 дорожно-транспортных происшествий с участием с участием средств индивидуальной мобильности (электросамокатов), заявили в пресс-центре МВД России.
В России более чем на 50% за год выросло число ДТП с участием электросамокатов
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«За девять месяцев 2021 года в России зарегистрировано 416 ДТП с участием лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что данный показатель на 51,27% выше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Ранее стало известно, что МВД и Министерство транспорта России предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

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