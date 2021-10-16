В России предложили создать ПДД для электросамокатов

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МВД и Министерство транспорта России предложили внести в правила дорожного движения (ПДД) изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом говорится в проекте постановления российского правительства.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что наибольшую скорость для электрических самокатов предлагается ограничить до 25 км/ч.

«Ограничить массу СИМ, имеющего право для совмещённого передвижения с пешеходами — 35 кг», — сказано в постановлении.

В документе уточняется, что передвигаться на СИМ смогут только дети старше семи лет, а младшие без сопровождения взрослых этого сделать не смогут.

Также в проекте сообщается, что водителям СИМ необходимо  руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

Ранее российский певец Андрей Губин прокомментировал ситуацию с электросамокатами в Москве и обратился к властям города с предложением запретить езду на этом виде транспорта по тротуарам.

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