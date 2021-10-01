Андрей Губин прокомментировал ситуацию с электросамокатами в Москве

Российский певец Андрей Губин в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию с электросамокатами в Москве и обратился к властям города с предложением запретить езду на этом виде транспорта по тротуарам.

По словам артиста, у него есть проблемы со здоровьем и, гуляя по улицам столицы, он опасается того, что проезжающие мимо самокатчики могут сбить его с ног или нанести ему серьёзную травму.

«Вы представляете, что такая железка в 40 кг несётся, проносится от тебя в 30—40 см? То есть это же не велосипед... Это электрический самокат с маленькими колёсами. На любой камешек налетит, мне ногу сломают окончательно. И что я буду делать?» — спросил певец.

Также Губин выразил мнение, что использование такого транспорта в городе опасно для окружающих, особенно если на нём ездят невоспитанные люди.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.