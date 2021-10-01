Андрей Губин прокомментировал ситуацию с электросамокатами в Москве

Короткая ссылка
Российский певец Андрей Губин в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию с электросамокатами в Москве и обратился к властям города с предложением запретить езду на этом виде транспорта по тротуарам.
Андрей Губин прокомментировал ситуацию с электросамокатами в Москве
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

По словам артиста, у него есть проблемы со здоровьем и, гуляя по улицам столицы, он опасается того, что проезжающие мимо самокатчики могут сбить его с ног или нанести ему серьёзную травму.

«Вы представляете, что такая железка в 40 кг несётся, проносится от тебя в 30—40 см? То есть это же не велосипед... Это электрический самокат с маленькими колёсами. На любой камешек налетит, мне ногу сломают окончательно. И что я буду делать?» — спросил певец.

Также Губин выразил мнение, что использование такого транспорта в городе опасно для окружающих, особенно если на нём ездят невоспитанные люди.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить