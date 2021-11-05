Полиция установила личности всех напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве

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В столичном ГУ МВД заявили, что полиция установила личности всех напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве.
Полиция установила личности всех напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«В ходе проведенного комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции в течение нескольких часов были установлены все участники конфликта. Двое из них задержаны полицейскими и доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел», — цитирует заявление пресс-службы ведомства ТАСС.

Ранее правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»). 

К настоящему моменту уже двое нападавших задержаны.

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