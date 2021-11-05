Власти Дагестана не собираются продлевать режим нерабочих дней

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Власти Дагестана не планируют продлевать режим нерабочих дней в регионе после 7 ноября.
Власти Дагестана не собираются продлевать режим нерабочих дней
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«С понедельника работаем в штатном режиме», — заявил собеседник издания.

Нерабочие дни на территории Дагестана действуют в период с 30 октября по 7 ноября.

Ранее сообщалось, что в Якутии также не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.

Аналогичное решение было принято также в Вологодской области, Алтайском крае, Башкирии и ряде других регионов страны.

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