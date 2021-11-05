Власти Дагестана не собираются продлевать режим нерабочих дней
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«С понедельника работаем в штатном режиме», — заявил собеседник издания.
Нерабочие дни на территории Дагестана действуют в период с 30 октября по 7 ноября.
Ранее сообщалось, что в Якутии также не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.
Аналогичное решение было принято также в Вологодской области, Алтайском крае, Башкирии и ряде других регионов страны.