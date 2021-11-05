Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 48%
- РИА Новости
Отмечается, что по состоянию на 5 ноября вакцинация первым компонентом проведена 60 004 358 раз, вакцинация полного цикла — 57 256 745 раз.
«Уровень коллективного иммунитета в России — 48%», — говорится в сообщении.
5 ноября сообщалось, что число выявленных случаев коронавируса в России достигло 8 714 595.
В июле Виталий Зверев, микробиолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.