Диетолог Андреев призвал не переедать в нерабочие дни

Врач-диетолог сервиса «Доктор рядом» Александр Андреев призвал не переедать в нерабочие дни.

«Самое главное правило в этот период — это не переедать. Как только вам приходит мысль о том, что в холодильнике что-то есть вкусненькое, лучше всего выпить стакан тёплой воды или съесть яблоко», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Андреев, лучше отвлечь себя от темы еды — например, можно заняться домашними делами, которые по той или иной причине были отложены.

«Вы можете попробовать начать придерживаться принципов здорового питания, и тут уже не будет отговорок, что вам некогда», — советует эксперт.

По его мнению, во время праздничных дней лучше отказаться от спиртного, поскольку оно не только ослабляет иммунную систему, но и разжигает аппетит.

Ранее врач-диетолог Наталия Герасимова в беседе с газетой «Известия» посоветовала сделать акцент на домашней еде, на блюдах попроще, в которых не так много соли, жиров, майонеза.