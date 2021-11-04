В Самарской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Больше всего заболевших — 611 — в Самаре, а также в Тольятти и Новокуйбышевске, передаёт volga.news.
С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией переболели 139 438 человек.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ», сообщил, что в некоторых российских регионах уровень охвата вакцинацией достигает почти 70%.