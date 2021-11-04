В Омской области в выходные дни работают нестационарные прививочные пункты

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В Омской области сделать прививку от коронавируса в выходные дни можно в семи нестационарных пунктах.
В Омской области в выходные дни работают нестационарные прививочные пункты
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Вакцинация будет доступна в нескольких торговых центрах, а также на Центральном рынке Омска.

На данный момент в прививочной кампании приняли участие свыше 740 тыс. жителей региона, оба компонента вакцины получили 565 тыс.

Также стало известно, что в Пермском крае за последние сутки выявили 709 случаев COVID-19, передаёт properm.ru со ссылкой на оперативный штаб. Больше всего заболевших — в Перми (285 жителей), а также в Чусовском округе и Пермском районе.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов сообщил, что в некоторых российских регионах уровень охвата вакцинацией составляет почти 70%.

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