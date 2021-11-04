В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 1 652 023 человека

В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 22 320 человек за сутки, всего в республике вакцинацию прошли 1 652 023 жителя.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что 1 073 546 жителей Татарстана уже сделали вторую прививку.

Также стало известно, что в Тюменской области к настоящему времени вакцинировались 728 699 человек, полный курс прошли 662 329, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на оперативный штаб.

По имеющимся данным, в регионе ежедневно прививаются 5—9 тыс. жителей.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов сообщил, что в некоторых российских регионах уровень охвата вакцинацией составляет почти 70%.