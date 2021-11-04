В Мурманской области подтвердили 265 случаев коронавируса за сутки

В Мурманской области подтвердили 265 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 80 057. Вылечились 60 440 жителей.

В лабораториях проведено 1 229 432 теста на COVID-19.

Всего в России за минувшие 24 часа выявили 40 217 случаев коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов сообщил, что в некоторых российских регионах уровень охвата вакцинацией составляет почти 70%.