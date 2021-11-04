В Тюменской области зафиксировали 344 случая COVID-19 за сутки

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В Тюменской области зафиксировали 344 случая коронавируса за сутки. Выписаны 104 человека.
В Тюменской области зафиксировали 344 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В Ханты-Мансийском автономном округе за минувшие 24 часа выявили 257 случаев COVID-19, в Ямало-Ненецком — 146.

«Вакцинированы против коронавируса 728 699 человек, полный курс прошли 662 329», — добавили в областном штабе.

Также стало известно, что в понедельник, 8 ноября, в Тюмени откроются ещё три крупных центра вакцинации, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на главу региона Александра Моора.

Сделать прививку можно будет во Дворце творчества и спорта «Пионер», Центре олимпийской подготовки «Тюмень-Дзюдо» и на стадионе «Геолог» ФК «Тюмень».

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов сообщил, что в некоторых российских регионах уровень охвата вакцинацией составляет почти 70%.

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