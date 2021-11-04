В Красноярском крае выявили 718 случаев COVID-19 за сутки

В Красноярском крае выявили 718 случаев заболевания коронавирусом за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 134 059 жителей.

Под медицинским наблюдением находятся 46 373 контактных человека. Проведено тестов на COVID-19 — 4 011 293, из них за минувшие 24 часа — 13 585.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 405 случаев коронавируса за сутки, передаёт RIA56 со ссылкой на штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 91 018. Вылечились 77 518 жителей, включая 277 за последние 24 часа.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов сообщил, что в некоторых российских регионах уровень охвата вакцинацией составляет почти 70%.