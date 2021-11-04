В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Новосибирской области зафиксировали 392 случая коронавируса за последние сутки.
В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 72 406 человек. Вылечились 54 459 жителей, в том числе 187 — за минувшие 24 часа.

В настоящее время в больницах с COVID-19 и с подозрением на него находится 3651 пациент.

Также стало известно, что в Ульяновской области подтвердили 565 случаев коронавирусной инфекции за сутки, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Вылечились 654 человека.

С начала пандемии в регионе заболели 97 988 жителей, выздоровели 86 832.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов сообщил, что в некоторых российских регионах уровень охвата населения вакцинацией доходит почти до 70%.

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