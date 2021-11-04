В Нижегородской области подтвердили 799 случаев коронавируса за сутки

В Нижегородской области подтвердили 799 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 194 424. Вылечились 173 303 человека, в том числе 273 — за минувшие 24 часа.

Всего в России за последние сутки зарегистрировали 40 217 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ», сообщил, что в некоторых российских регионах уровень охвата населения вакцинацией доходит почти до 70%.