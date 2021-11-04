В Ростовской области выявили 649 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области выявили 649 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в госпиталях находятся 5312 пациентов с COVID-19.

С начала пандемии в регионе заболели 158 650 жителей.

Также стало известно, что в Тверской области зафиксировали 401 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт tverigrad.ru. Выписан 271 человек.

Общее число заболевших в регионе достигло 78 283, выздоровевших — 64 895.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов сообщил, что в некоторых российских регионах уровень охвата вакцинацией составляет почти 70%.