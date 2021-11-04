В Омской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Омской области зафиксировали 567 случаев заболевания коронавирусом за сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Выписаны 396 жителей, всего вылечились 77 512 омичей.

Прививку от COVID-19 в регионе сделал 740 921 человек, оба компонента вакцины получили 564 960.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 348 случаев коронавирус за минувшие 24 часа. Выздоровели 335 жителей, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в городе заболели 40 433 человека.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов сообщил, что в некоторых российских регионах уровень охвата вакцинацией составляет почти 70%.