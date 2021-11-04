В Татарстане зарегистрировали 188 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Татарстане зарегистрировали 188 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане зарегистрировали 188 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 31 514. Выписан 25 771 житель, в том числе 147 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявили 475 случаев COVID-19 за сутки. Вылечились 372 человека, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Всего в регионе заболели 99 614 жителей, выздоровели 77 410.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов сообщил, что в некоторых российских регионах уровень охвата вакцинацией составляет почти 70%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить