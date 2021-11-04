В Татарстане зарегистрировали 188 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 188 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 31 514. Выписан 25 771 житель, в том числе 147 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявили 475 случаев COVID-19 за сутки. Вылечились 372 человека, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Всего в регионе заболели 99 614 жителей, выздоровели 77 410.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов сообщил, что в некоторых российских регионах уровень охвата вакцинацией составляет почти 70%.