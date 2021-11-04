В Удмуртии выявили 392 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 392 случая коронавируса за сутки. Выздоровел 341 житель.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Ижевске (150 человек), а также в Увинском и Малопургинском районах.

Всего в республике заболели 65 710 жителей, выписаны 53 643.

Вакцинацию против COVID-19 прошли 551 756 человек, оба компонента вакцины получили 353 511. Ещё 102 122 жителя привились однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

Также стало известно, что в Ставропольском крае выросли темпы вакцинации, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

По словам главы региона, за вчерашние сутки первый компонент вакцины от коронавируса получили более 12,5 тыс. человек.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов сообщил, что в некоторых российских регионах уровень охвата вакцинацией составляет почти 70%.