В Госдуму не вносили предложений о введении геномной регистрации всех россиян

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В профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на данный момент не поступало предложений о расширении системы геномной регистрации на всех россиян. Об этом заявил глава думского комитета Василий Пискарёв.

«Предложений о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, на иные категории граждан, а также мигрантов в комитет пока не поступало», — приводит ТАСС его слова.

Пискарёв отметил, что в случае поступления предложения его необходимо тщательно проработать с привлечением экспертов и правоведов.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для всех трудовых мигрантов.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный допустил расширение геномной экспертизы на всех россиян после её поэтапного введения для мигрантов.

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