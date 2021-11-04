В Госдуме не исключили введения геномной экспертизы для россиян

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный допустил расширение геномной экспертизы на всех россиян после её поэтапного введения в первую очередь для мигрантов.
В Госдуме не исключили введения геномной экспертизы для россиян
  • © duma.gov.ru

«Первый этап — для мигрантов, второй — для всех, кто совершает уголовные преступления, третий — для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше — будет видно», — сказал он в комментарии Интерфаксу.

По словам Выборного, если общество поддержит соответствующий закон, в конечном итоге геномную экспертизу введут для всех россиян.

Он добавил, что благодаря таким данным правоохранительные органы смогут максимально оперативно устанавливать участников правонарушения для дальнейшего привлечения их к ответственности.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для всех трудовых мигрантов.

По его мнению, реализация подобных инициатив необходима для ужесточения контроля над миграционными процессами и введения препятствий для проникновения криминальных элементов на российский рынок труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить