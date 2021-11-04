В Госдуме не исключили введения геномной экспертизы для россиян
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«Первый этап — для мигрантов, второй — для всех, кто совершает уголовные преступления, третий — для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше — будет видно», — сказал он в комментарии Интерфаксу.
По словам Выборного, если общество поддержит соответствующий закон, в конечном итоге геномную экспертизу введут для всех россиян.
Он добавил, что благодаря таким данным правоохранительные органы смогут максимально оперативно устанавливать участников правонарушения для дальнейшего привлечения их к ответственности.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для всех трудовых мигрантов.
По его мнению, реализация подобных инициатив необходима для ужесточения контроля над миграционными процессами и введения препятствий для проникновения криминальных элементов на российский рынок труда.