МВД: у мигрантов по прибытии в Россию могут начать собирать отпечатки пальцев
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- РИА Новости
«Направлению для хранения в дактилоскопическом массиве органов внутренних дел подлежит дактилоскопическая информация... об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности», — говорится в документе.
Также проект предлагает собирать дактилоскопическую информацию у приобретающих российское гражданство иностранцев, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для мигрантов.