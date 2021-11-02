МВД: у мигрантов по прибытии в Россию могут начать собирать отпечатки пальцев

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Согласно проекту Министерства внутренних дел, у трудовых мигрантов, прибывающих в Россию на срок более 90 дней, могут начать собирать отпечатки пальцев. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
МВД: у мигрантов по прибытии в Россию могут начать собирать отпечатки пальцев
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Направлению для хранения в дактилоскопическом массиве органов внутренних дел подлежит дактилоскопическая информация... об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности», — говорится в документе.

Также проект предлагает собирать дактилоскопическую информацию у приобретающих российское гражданство иностранцев, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для мигрантов.

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