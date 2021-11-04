Учёные назвали группу людей, склонных к тяжёлому течению COVID-19

Генетическая предрасположенность к развитию кислотного рефлюкса увеличивает шансы тяжёлого течения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании, проведённом при участии Научно-исследовательского института Бергхофера в австралийском штате Квинсленд.

Результаты опубликованы в журнале Human Molecular Genetics.

«Гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), связаны с 15%-ным повышением риска тяжёлого течения и госпитализации при COVID-19», — говорится в научной работе.

Кислотный рефлюкс приводит к изжоге кислотно-желчного заброса в пищевод. По словам специалистов, ГЭРБ и тяжёлое течение коронавируса имеют общие факторы риска, среди которых гипертония, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение.

«Наши результаты позволяют предположить, что ГЭРБ играет прямую роль в повышении риска госпитализации при коронавирусе», — отмечается в исследовании.

Ранее учёные из Университета Массачусетса провели исследование и выяснили, что коронавирус негативно влияет на слух пациентов.