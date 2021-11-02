Учёные из США установили негативное влияние COVID-19 на слух человека
- AP
Об этом пишет Life.ru.
В рамках соответствующего исследования выяснилось, что на клетках тканей внутреннего уха есть рецепторы ACE2, посредством которых частица SARS-CoV-2 проникает внутрь организма.
Данные рецепторы содержатся также в кишечнике, лёгких и во всех кровеносных сосудах — это является причиной того, что коронавирус «вездесущ и многолик», говорится в тексте.
Исследователи полагают, что в основном вирус проникает в ухо по евстахиевой трубе, которая соединяет ухо с носоглоткой, или по артерии. Не исключено занесение инфекции и в само ухо.
Сегодня специалисты предлагают принимать во внимание жалобы на слух у пациентов при диагностике коронавируса. Также они рекомендуют заняться работой по поиску способа лечения данной проблемы.
Ранее в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лицам старше 60 лет для эффективной защиты от коронавируса нужно не две, а три дозы вакцины.