В Татарстане не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября
- РИА Новости
«Оперативный штаб республики доложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову об эпидемиологической ситуации. По итогам доклада принято решение не продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.
При этом в регионе продолжают действовать введённые ограничения и запреты на работу некоторых объектов, а также на проведение зрелищных и массовых мероприятий.
По состоянию на 3 ноября общее число заболевших в республике достигло 31 326. Выздоровели при этом 25 624 человека.