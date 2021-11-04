В Татарстане не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

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В Татарстане не исключают введение дополнительных ограничительных мер в связи с распространением COVID-19, однако продлевать нерабочие дни после 7 ноября в республике не станут.
В Татарстане не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября
  • РИА Новости

«Оперативный штаб республики доложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову об эпидемиологической ситуации. По итогам доклада принято решение не продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

При этом в регионе продолжают действовать введённые ограничения и запреты на работу некоторых объектов, а также на проведение зрелищных и массовых мероприятий.

По состоянию на 3 ноября общее число заболевших в республике достигло 31 326. Выздоровели при этом 25 624 человека.

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