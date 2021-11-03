В Татарстане подтвердили 182 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 182 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 31 326. Выздоровели при этом 25 624 человека, в том числе 127 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии не будут сокращать коечный фонд до стабилизации ситуации с COVID-19, заявил глава региона Александр Бречалов. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В настоящее время в регионе развёрнуто 3980 коек для пациентов с коронавирусом в 22 медицинских организациях. За сентябрь и октябрь дополнительно перепрофилировано 1130 коек.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российских регионах.