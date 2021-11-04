Движение транспорта в районе крушения Ан-12 восстановлено

Движение транспорта по дороге регионального значения в районе крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области восстановлено.

«Следственные органы попросили дополнительно убрать территорию от снега, чтобы качественно провести следственные действия, мы это сделаем <…> Ну и движение мы восстановили», — цитирует ТАСС губернатора региона Игоря Кобзева.

Он уточнил, что на месте происшествия развёрнут лагерь для проведения поисково-спасательных и следственных работ.

Ранее грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку в районе Иркутска.

Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта. СК России возбудил уголовное дело.

На борту находились россияне Александр Егоров и Юрий Кропалев, украинцы Олег Щучко и Александр Чуприненко, а также белорусские граждане Андрей Сергеев, Дмитрий Гармоненко и Максим Карпук.