Диспетчер рассказал детали падения Ан-12 в Иркутской области
- Reuters
- © Press service of the Governor of the Irkutsk region
«После доклада экипажа о намерении уйти на второй круг буквально в течение трёх-четырёх секунд высота изменилась с 230 до 120 м и в дальнейшем отметка (самолёта на радаре) пропала», — цитирует диспетчера ТАСС.
Ранее грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку в районе Иркутска. Погибли все, кто находился на борту.
СК России возбудил уголовное дело, оно передано в центральный аппарат.
По данным белорусского Минтранса, в самолёте находились двое россиян, двое украинцев и трое белорусов.