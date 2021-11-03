Диспетчер рассказал детали падения Ан-12 в Иркутской области

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Экипаж самолёта Ан-12, который разбился в Иркутской области, начал падать с высоты 230 м сразу после доклада об уходе на второй круг для посадки, рассказал диспетчер аэропорта в ролике, который опубликовал в своём Instagram губернатор Игорь Кобзев.
Диспетчер рассказал детали падения Ан-12 в Иркутской области
  • Reuters
  • © Press service of the Governor of the Irkutsk region

«После доклада экипажа о намерении уйти на второй круг буквально в течение трёх-четырёх секунд высота изменилась с 230 до 120 м и в дальнейшем отметка (самолёта на радаре) пропала», — цитирует диспетчера ТАСС.

Ранее грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку в районе Иркутска. Погибли все, кто находился на борту.

СК России возбудил уголовное дело, оно передано в центральный аппарат.

По данным белорусского Минтранса, в самолёте находились двое россиян, двое украинцев и трое белорусов.

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