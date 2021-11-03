На борту разбившегося в Иркутской области Ан-12 были россияне, украинцы и белорусы

В разбившемся в Иркутской области Ан-12 находились двое россиян, двое украинцев и трое белорусов. Об этом заявило белорусское Министерство транспорта. Там добавили, что самолёт принадлежал ОАО «Авиакомпания Гродно».

«Воздушным судном управлял опытный экипаж, в состав которого входили семь человек: два гражданина Российской Федерации, двое — Украины и трое — Республики Беларусь. Командир имел общий налёт более 12 тыс. часов, в том числе на типе Ан-12 — более 7 тыс.», — говорится в пресс-релизе.

На борту отсутствовал груз.

Межгосударственный авиационный комитет создаёт комиссию по расследованию аварии, в её состав будут включены представители Департамента по авиации.

Как ранее сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта.

СК возбудил уголовное дело.