МАК сформировал комиссию для расследования крушения Ан-12 под Иркутском

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования крушения грузового самолёта Ан-12 в районе Иркутска.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении комитета

Ранее грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку в районе Иркутска.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта. СК России возбудил уголовное дело. В качестве версий крушения Ан-12 рассматриваются ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность воздушного судна.

По данным белорусского Минтранса, в самолёте находились двое россиян, двое украинцев и трое белорусов.