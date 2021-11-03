МАК сформировал комиссию для расследования крушения Ан-12 под Иркутском
- © МЧС России
- РИА Новости
«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении комитета
Ранее грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку в районе Иркутска.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта. СК России возбудил уголовное дело. В качестве версий крушения Ан-12 рассматриваются ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность воздушного судна.
По данным белорусского Минтранса, в самолёте находились двое россиян, двое украинцев и трое белорусов.