СК назвал версии крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

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RT
Следователи рассматривают в качестве версий крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность воздушного судна.
СК назвал версии крушения самолёта Ан-12 под Иркутском
  • Reuters

Об этом заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

На месте ЧП работает следственная группа. Специалисты осматривают разрушенные части самолёта и найденного бортового самописца. Назначается ряд необходимых экспертиз.

Как отмечается, следователи рассматривают все возможные версии крушения. 

«Среди них: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна», — заявили в СК.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта. СК России возбудил уголовное дело.

По данным белорусского Минтранса, в самолёте находились двое россиян, двое украинцев и трое белорусов.

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