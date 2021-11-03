СК назвал версии крушения самолёта Ан-12 под Иркутском
- Reuters
Об этом заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
На месте ЧП работает следственная группа. Специалисты осматривают разрушенные части самолёта и найденного бортового самописца. Назначается ряд необходимых экспертиз.
Как отмечается, следователи рассматривают все возможные версии крушения.
«Среди них: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна», — заявили в СК.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта. СК России возбудил уголовное дело.
По данным белорусского Минтранса, в самолёте находились двое россиян, двое украинцев и трое белорусов.