СК Белоруссии начал проверку по факту крушения Ан-12 в Иркутской области

Следственный комитет Белоруссии начал проверку по факту крушения в Иркутской области самолёта Ан-12 Авиакомпании Гродно.

Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь начата проверка по факту крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

«Падение авиасудна произошло под Иркутском вблизи деревни Пивовариха. В результате катастрофы погибли семь человек, в том числе трое граждан Беларуси. Их личности установлены», — сообщили в СК.

Обстоятельства аварии устанавливаются «во взаимодействии с коллегами из Российской Федерации», добавили в белорусском ведомстве.

Как ранее сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта. СК России возбудил уголовное дело.

По данным белорусского Минтранса, в самолёте находились двое россиян, двое украинцев и трое белорусов.