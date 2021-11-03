СК Белоруссии начал проверку по факту крушения Ан-12 в Иркутской области
- Reuters
Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь начата проверка по факту крушения самолёта Ан-12 под Иркутском
«Падение авиасудна произошло под Иркутском вблизи деревни Пивовариха. В результате катастрофы погибли семь человек, в том числе трое граждан Беларуси. Их личности установлены», — сообщили в СК.
Обстоятельства аварии устанавливаются «во взаимодействии с коллегами из Российской Федерации», добавили в белорусском ведомстве.
Как ранее сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта. СК России возбудил уголовное дело.
По данным белорусского Минтранса, в самолёте находились двое россиян, двое украинцев и трое белорусов.