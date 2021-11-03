Трое белорусских граждан погибли в результате крушения Ан-12 под Иркутском

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Трое белорусских граждан погибли в результате крушения самолёта Ан-12 в районе Иркутска.
Трое белорусских граждан погибли в результате крушения Ан-12 под Иркутском
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя белорусского посольства в Москве.

«Можем подтвердить, что погибли трое граждан Белоруссии», — заявили в посольстве.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее заявил, что погибли все находившиеся на борту самолёта Ан-12, упавшего под Иркутском.

СК возбудил уголовное дело.

В авиакомпании «Гродно», которой принадлежит самолёт, сообщили RT, что на борту было семь человек.

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