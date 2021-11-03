Трое белорусских граждан погибли в результате крушения Ан-12 под Иркутском
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя белорусского посольства в Москве.
«Можем подтвердить, что погибли трое граждан Белоруссии», — заявили в посольстве.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее заявил, что погибли все находившиеся на борту самолёта Ан-12, упавшего под Иркутском.
В авиакомпании «Гродно», которой принадлежит самолёт, сообщили RT, что на борту было семь человек.