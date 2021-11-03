В Томской области выявили 239 случаев коронавируса за сутки

В Томской области выявили 239 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 48 667. Выздоровел 38 461 человек, в том числе 42 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тверской области зарегистрировали 397 случаев COVID-19 за сутки, передаёт tverigrad.ru. Из медучреждений выписан 361 житель.

Всего в регионе заболели 77 882 человека, вылечились — 64 624.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российских регионах.