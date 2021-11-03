В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает properm.ru.
На лечении в медучреждениях региона находятся 4156 пациентов, состояние 514 из них оценивается как тяжёлое.
Всего в России за минувшие 24 часа выявили 40 443 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российских регионах.