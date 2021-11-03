В Ростовской области подтвердили 644 случая COVID-19 за сутки

В Ростовской области подтвердили 644 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 5312 пациентов.

Всего в регионе за время пандемии заболел 158 001 человек, вылечились при этом 133 тыс. жителей.

Также стало известно, что в Ульяновской области подтвердили 565 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Из больниц выписаны 592 человека.

С начала пандемии в регионе заболели 97 423 жителя, вылечились 86 178.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российских регионах.