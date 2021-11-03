В Омской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Омской области прививку от COVID-19 сделали 727 204 человека. Второй компонент вакцины получили 562 602 жителя региона.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

За последние сутки в регионе выявили 552 случая коронавируса. Общее число заболевших за время пандемии достигло 98 751.

По данным федеральной статистики, выздоровели 304 жителя области. Всего из местных медучреждений выписаны 77 116 граждан.

Также стало известно, что в Мурманской области выявили 268 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в регионе заболели 79 792 человека, вылечились 60 196.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в российских регионах.