В Волгоградской области зарегистрировали 449 случаев COVID-19 за сутки

В Волгоградской области зарегистрировали 449 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 105 329.

Тем временем в Севастополе подтвердили 345 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Из больниц выписаны 315 жителей.

Всего в городе за время пандемии заболели 40 085 человек.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российских регионах.