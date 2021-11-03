В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболел 71 801 житель. Выздоровели 58 729 человек, в том числе 107 за минувшие 24 часа.
В целом в России выявили 40 443 случая COVID-19 за сутки, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российских регионах.