В Новосибирской области зафиксировали 368 случаев коронавируса за сутки

В Новосибирской области зафиксировали 368 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Всего в регионе коронавирусом заболели 72 014 жителей. Выздоровели 54 272 человека, в том числе 183 — за минувшие 24 часа.

В инфекционных стационарах с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3643 пациента.

Также стало известно, что в Татарстане прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса сделали 1 043 687 жителей. Всего провакцинированы 1 629 703 человека, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российских регионах.