В Кировской области выявили 287 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области выявили 287 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении в больницах находятся 5217 пациентов. На дому лечатся 10 630 человек.

Из медучреждений выписаны за минувшие 24 часа 514 жителей.

Также стало известно, что в Приморском крае зарегистрировали 303 случая COVID-19 за сутки, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный штаб.

Общее число заболевших в крае достигло 69 571, выздоровевших — 61 837.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российских регионах.